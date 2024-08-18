"Я виглядаю набагато краще". Трамп знову накинувся з образами на Гарріс

Кандидат у президенти США Дональд Трамп знову накинувся з образами на свого опонента - демократку Камалу Гарріс. Він заявив, що має кращий вигляд за Гарріс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Трамп зробив відповідну заяву на передвиборчому мітингу у місті Вілкс-Барре у штаті Пенсильванія.
"Я маю набагато кращий вигляд, ніж вона. Я маю кращий вигляд, ніж Камала", – сказав республіканець.
Він висловив таку думку, коментуючи нещодавню обкладинку журналу Time, на якій була зображена Гарріс.
"У журналі Time немає її фотографії. У них є неймовірний художник, який намалював її. Вони зробили багато фотографій, які не вийшли, тому вони найняли художника, який намалював її", - заявив Трамп.
У США визначалися два ключові кандидати на вибори президента, які відбудуться у листопаді 2024 року. Від Республіканської партії - Дональд Трамп, а від демократів - Камала Гарріс. Вона займає пост віцепрезидента та замінила Джо Байдена на передвиборчих перегонах.
Це не перший випадок, коли Трамп критикує зовнішній вигляд та розумові здібності опонента. До цього він заявляв, що Гарріс бракує "розумових здібностей" для дебатів з ним.
Також Дональд Трамп стверджував, що нібито має право ображати Камалу Гарріс, оскільки не поважає її.
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