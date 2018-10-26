"Я тебя никогда не забуду": чем прославился Николай Караченцов

Фото: Николай Караченцов (facebook com/vfplotnikov)

Знаменитый актер не дожил один день до своего 74-го дня рождения

В пятницу утром, 26 октября, скончался советский и российский актер театра и кино Николай Караченцов. Сердце 73-летнего актера, который последние годы очень болел, остановилось в 9 утра во время его пребывания в Московской городской онкологической больнице. Как сообщила жена артиста Людмила Поргина, у него отказали почки.

В связи с этим РБК Lite предлагает ознакомиться с интересными фактами из жизни и биографией знаменитого артиста.

В сентябре 2017 года Караченцову поставили страшный диагноз – рак. «У Коли обнаружили злокачественное образование. В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она не операбельная», – рассказала тогда его супруга.

Онкология еще сильнее усугубила состояние Караченцова. Напомним, актер так и не смог оправиться после страшной аварии, которая произошла в ночь на 28 февраля 2005 года. Артист, узнав о смерти тещи, поспешил с дачи в Москву. На обледенелой дороге Мичуринского проспекта Volkswagen Passat, за рулем которого был Караченцов, занесло и машина протаранила столб. С черепно-мозговой травмой актера доставили в Институт Склифосовского, где 26 дней он находился в коме.

Почти месяц поклонники молились за здоровье актера. Новости из реанимации тут же попадали на первые полосы газет. Тогда Караченцову удалось выкарабкаться. Однако артист, любимый миллионами зрителей, был вынужден прервать свою карьеру. А позднее у него в легком обнаружили злокачественную опухоль.



Фото: Николай Караченцов (facebook com/newsrambler)

Позже стало известно, что у актера начались метастазы в лимфоузлах. Из-за характера опухоли и общего состояния артиста хирургическое вмешательство было исключено. Он долго лечился в Израиле, однако в апреле 2018 году Караченцову диагностировали последнюю стадию рака. До своего 74-го дня рождения Николай не дожил один день.



Последний раз Николай Караченцов появился на публике летом 2018 года - он принял участие в ток-шоу "Пусть говорят". Тогда актер вернулся из-за границы, где проходил лечение. На шоу он появился с женой Людмилой Поргиной и помощницей семьи, которая ухаживает за ним. Было заметно, что Караченцову трудно говорить и двигаться, из-за чего многие гости шоу выразили сомнения, нужно были ли вообще тревожить артиста.

Видео: Николай Караченцов в "Пусть говорят" (youtube.com/Пусть говорят)

Николай Караченцов родился в 1944 году в Москве. В 1967 году окончил с отличием Школу-студию МХАТ. Заслуженный (1977) Народный артист РСФСР (1989).

После учебы его распределило в "Ленком". Именно здесь Николай Петрович сыграл свою самую известную роль – графа Резанова. Рок-опера "Юнона и Авось" стала визитной карточкой не только "Ленкома", но и самого Караченцова.

Видео: Юнона и Авось - Я тебя никогда не забуду (youtube.com/Ket0812)

В 1996 году вышел диск с песнями в исполнении актера — "Сны и были Николая Караченцова".



За 40 лет своей актерской и музыкальной деятельности артист исполнил более 200 песен. Караченцов возглавляет плеяду поющих актеров — такого количества популярнейших хитов нет ни у одного из его коллег (кроме разве что Михаила Боярского). В кино актер впервые запел в фильме «Собака на сене» благодаря Геннадию Гладкову. Среди основных композиторов, с которыми Николай Караченцов сотрудничал постоянно и на протяжении многих лет — Максим Дунаевский, Елена Суржикова, Владимир Быстряков и Рустам Неврединов.

Видео: Песенка Урри (1979) Николай Караченцов (youtube.com/Odesa Film Studio)

Николай Караченцов был широко известен в качестве киноактера. Дебютной для него стала роль Ивана Шульги в историко-приключенческом телефильме Марии Муат "…И снова май!" (1968). К числу наиболее известных киноработ Николая Караченцова относятся: Владимир Бусыгин в драме "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова (1975, режиссер Виталий Мельников), маркиз Рикардо в музыкальном фильме "Собака на сене" по пьесе Лопе де Вега (1977, Ян Фрид), Мик Урри в фильме "Приключения Электроника" по книге Евгения Велтистова (1979, Константин Бромберг), Джефферсон Хоуп в фильме "Кровавая надпись" из цикла "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" по произведения Артура Конан Дойля (1979, Игорь Масленников), Вася Ходас в драме "Белые росы" (1983, Игорь Добролюбов), Николай Орлов в военной драме "Батальоны просят огня" по мотивам повести Юрия Бондарева (1985, Владимир Чеботарев и Александр Боголюбов), Билли Кинг в приключенческой комедии "Человек с бульвара Капуцинов" (1987, Алла Сурикова), "Японец" в авантюрной комедии "Дежа вю" (1989, Юлиуш Махульский) и др.

Был женат на заслуженной артистке РФ Людмиле Поргиной. Сын Андрей (род. 1978) - выпускник факультета международного права Московского государственного института международных отношений, адвокат.

Отметим, что портрет актера изображен на выпущенной в 2011 году монете достоинством в 1 новозеландский доллар, посвященной рок-опере "Юнона и Авось".

Напомним, что в начале октября Караченцов был госпитализирован с двусторонним воспалением легких.

Ранее сообщалось, что Николай Караченцов появился на публике, несмотря на тяжелую болезнь.