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"Я их ставил на колени", - оккупант хвастается жене, как издевается над украинцами

Новина українською →
Украина, Пятница 13 мая 2022 13:36
"Я их ставил на колени", - оккупант хвастается жене, как издевается над украинцами Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские оккупанты настолько озверели на войне в Украине, что их начали бояться собственные жены. Женщины военных РФ с ужасом ожидают возвращения мужчин домой, потому что зверства, которые они совершают на нашей земле, изменили психику солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Пьяный оккупант, который сейчас "стоит" на Херсонщине, рассказывает жене о зверствах над гражданскими. И этим очень ее пугает.

"Я могу взять человека и в голову "бам" из пулемета сто человек прошить, да. Голову оторвать. Ты в это не веришь?", - спрашивает у жены.

Женщина обеспокоена тем, как они будут жить вместе, но захватчик не очень беспокоится.

"Когда были гражданские, я гражданских в окопы бросал. Всем по голове стрелял. Настя, ты на меня не смотри, то, что я в тебя такой "добрый". Я у тебя, какой есть, я приеду таким, какой я есть", - предупреждает в телефонном разговоре жену.

Напомним, Служба безопасности Украины опубликовала разговор оккупанта с матерью, где он рассказывает ей, что украинскую Чернобаевку называют "чистилищем" для живой силы и кладбищем для военной техники.

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