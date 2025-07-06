"Я боронився як міг": в Туреччині лев-втікач на вулиці напав на сплячого чоловіка

Як повідомило приватне інформаційне агентство Demiroren, самець лева на ім'я Зевс рано вранці втік зі своєї клітки в Країні левів у Манавгаті, курортному місті на узбережжі Середземного моря.

Через кілька годин він напав на 53-річного чоловіка, який спав на вулиці після поливу фісташкових дерев.

"Я почув шелест. Коли я підняв ковдру, лев напав на мене... Ми боролися й боролися... Я схопив його за шию й стиснув. У цей момент він трохи втік", - розповів агентству потерпілий Сулейман Кір.

Ти часом поліцейські, які розшукували лева, почули шум боротьби та відлякали його, стріляючи в повітря.

Кіра госпіталізували з пораненнями голови, плеча та ніг. Поліцейські залучивши дрони знайшли лева в сусідній лісистій місцевості.

На вебсайті "Країни левів" пишаються тим, що в парку мешкає "найбільша у світі лев’яча родина", що налічує понад 30 тварин. Крім левів там також проживають тигри, ведмеді та вовки.

Наразі незрозуміло, як лев втік, але розпочато розслідування. Зоопарк поки не коментував ситуацію.