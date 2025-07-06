"Я боронився як міг": в Туреччині лев-втікач на вулиці напав на сплячого чоловіка

В турецькому курортному місті Манавгат із зоопарку втік лев. Гуляючи містом хижак напав на 53-річного фермера, коли той спав на вулиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Як повідомило приватне інформаційне агентство Demiroren, самець лева на ім'я Зевс рано вранці втік зі своєї клітки в Країні левів у Манавгаті, курортному місті на узбережжі Середземного моря.
Через кілька годин він напав на 53-річного чоловіка, який спав на вулиці після поливу фісташкових дерев.
"Я почув шелест. Коли я підняв ковдру, лев напав на мене... Ми боролися й боролися... Я схопив його за шию й стиснув. У цей момент він трохи втік", - розповів агентству потерпілий Сулейман Кір.
Ти часом поліцейські, які розшукували лева, почули шум боротьби та відлякали його, стріляючи в повітря.
Кіра госпіталізували з пораненнями голови, плеча та ніг. Поліцейські залучивши дрони знайшли лева в сусідній лісистій місцевості.
На вебсайті "Країни левів" пишаються тим, що в парку мешкає "найбільша у світі лев’яча родина", що налічує понад 30 тварин. Крім левів там також проживають тигри, ведмеді та вовки.
Наразі незрозуміло, як лев втік, але розпочато розслідування. Зоопарк поки не коментував ситуацію.
Нагадаємо, що нещодавно у Криму відомого колаборанта Олега Зубкова, власника зоопарку "Тайган", пошматував власний лев.
Зубков після інциденту потрапив до реанімації.
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