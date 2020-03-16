WTA сделала заявление по поводу отмены турниров из-за коронавируса

Женская теннисная ассоциация (WTA) сделала заявление по поводу отмены турниров из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Tennis 365.

В организации заявляют, что не намерены спешить с принятием решения о приостановке сезона 2020 года из-за вспышки заболевания.

"У WTA есть обязательства перед членами (игроками и турнирами) по предоставлению возможностей для игры. Мы считаем, что лучше всего подождать еще некоторое время, чтобы оценить вероятность реализации данных возможностей", - сказал пресс-секретарь WTA.

Ассоциация рассчитывает принять решение о дальнейшей судьбе сезона на предстоящей неделе.

"Мы считаем, что лучше подождать некоторое время. Мы активно общаемся с организаторами европейских грунтовых и травяных турниров. Надеемся, что примем решение на неделе", - добавил представитель организации.

Ранее сообщалось, что WTA не стала объявлять о приостановке своих сезонов, как это сделало руководство Международной федерации тенниса (ITF) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Ожидается, что соревнования возобновятся 20 апреля. Ранее были отменены турниры в Индиан-Уэллсе, Майами, Чарльстоне, Гвадалахаре, Боготе и Штутгарте.