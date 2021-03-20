WSJ: Ученые обнаружили возможную связь вакцины AstraZeneca и тромбоэмболии

Профессор гематологии и главный врач университетской больницы Осло Пол Андре Холм сказал, что его команда определила созданное вакциной антитело, которое вызывало побочную реакцию.

"Ничто, кроме вакцины, не может объяснить, почему у этих людей был такой иммунный ответ", - заявил Холм. После его заявления Минздрав Норвегии сообщил, что пока что не будут возобновлять вакцинацию вакциной AstraZeneca.



Об таких же выводах сообщили в немецком университете Грайфсвальда. По словам профессора медицины Андреаса Грайнахера, реакциями организма на вакцину могут быть головные боли, головокружение, нарушение зрения. Возможное образование тромбов.

"Это осложнение развивается у очень небольшой доли привитых людей. И если это произойдет, теперь мы знаем, как их лечить", - добавил Грайханер.

Напомним, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий напомним, что страны Европы решили приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Это решение могло быть вызвано политическими причинами.

Ранее Дания, Швеция, Кипр, Словения, Португалия, Испания, Италия, Норвегия, Исландия, Нидерланды, заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.

Однако, потом несколько стран объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca.