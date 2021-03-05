WSJ: Байден изначально планировал два удара по Сирии

По данным источника, причиной отмены второго авиаудара стало то, что в зоне поражения находились женщины и дети.

Так, за пол часа до второго авиаудара советник президента по нацбезопасности сообщил о необходимости отменить атаку.

Как сообщалось, 26 февраля в результате удара США в Сирии были убиты по меньшей мере 17 проиранских шиитских боевиков. Авиаудар стал ответом на недавний обстрел сил США и коалиции.

Потом Министерство обороны США раскрыло детали авиаудара по военным объектах на территории Сирии. Удар был нанесен двумя истребителями F-15E Strike Eagle.