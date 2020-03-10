Wizz Air отменил полеты в Италию и Израиль из-за коронавируса

Фото: Wizz Air (flickr.comEugeni Reguill)

Полеты в Италию отменены по 3 апреля, в Израиль по 23 марта

Венгерская лоукост авиакомпания Wizz Air приостановила все полеты в Италию и Израиль из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что все рейсы из и в Италию будут отменены с 10 марта по 3 апреля. Полеты в Израиль и из страны будут приостановлены с 12 по 23 марта.

Напомним, вечером 9 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте расширил меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 на всю страну. В частности, люди по всей стране не должны покидать свои дома, кроме как для работы или в чрезвычайных семейных ситуациях. Также были приостановлены все спортивные мероприятия, включая футбольные матчи.

Также РБК-Украина писало, что 9 марта в Израиле ввели обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, которые въезжают в страну.

Кроме этого сообщалось, что "Международные авиалинии Украины" отменяют авиаперелеты в 16 стран из-за коронавируса COVID-19. Еще одна украинская авиакомпания SkyUp может изменить полетную программу в связи с информацией о распространении нового вируса.