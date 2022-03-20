Взятого в плен украинского журналиста Олега Батурина оккупанты отпустили

"Оккупанты отпустили журналиста Олега Батурина. Говорил с ним, очень рад был услышать голос друга", - написал Антипенко.

Он также опубликовал слова освобожденного журналиста, который передал реплику через страницу своей сестры (полный текст):

"Сильно похудел. Очень грязный. Уставший. 12 марта в 17:00 на каховской автостанции меня схватили. Били. Унижали. Угрожали. Сказали, что убьют.

Почти восемь дней. 187 часов плена. Практически без еды. Несколько дней почти без воды. Без мыла, без сменной одежды. Не понимая, где я. Но они четко знали, за что. Они хотели сломать, растоптать. Показать, что будет с каждым журналистом: тебя лишат. Тебя убьют.

У меня были возможности уехать за границу, или в большой город. Но своей жизнью я хотел доказать, что можно жить в небольшом городке и всеми своими поступками стараться сделать его лучше. Да, пусть Каховка не идеальный город, но он мой родной. Я его очень люблю. Здесь живут мои друзья, которые разделяют мои ценности, здесь живут мои родные, здесь есть множество людей, которыми я горжусь. Мое сердце навсегда с вами.

Так же я люблю свою родную Херсонщину. Всю свою жизнь я старался быть честным, объективным и рассказывать о дорогом мне крае другим, открывать, восхищать, влюблять. Дорогие мне общины Милового и Новорайска, Горностаевки и Новоалександровки. Я горжусь тем, что судьба свела меня с вами. Но Херсонщина это и родная мне с детства маленькая Ивановка, любимое Счастливцево и Змиевка, Станислав и Новая Каховка, Скадовск и Веселое, Голая Пристань и Чаплинка. Всех не перечесть. Я вас очень люблю, восхищаюсь вами и верю, что всех вас ждет хорошее будущее.

Почти 8 дней я сидел с низко наклоненной или покрытой головой. Они боялись, что я смогу увидеть их лица. Но показывать свое, сестренка, я не боюсь", - отметил Батурин.

Напомним, вечером, 12 марта стало известно, что в Каховке Херсонской области пропал журналист Олег Батурин. Ему позвонил знакомый и назначил встречу на автостанции, однако из нее он не вернулся.

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