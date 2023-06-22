Взялися за старе. Росіяни в соцмережах знову розкручують фейк про "смерть" Залужного

Зазначається, що нову інформаційно-психологічну операцію ворога вдалося зафіксувати у Facebook.

"Росіяни поставили на рекламу допис зі скептичною реакцією на начебто "спростування" від МЗС України фейків про "смерть" Залужного. Основний наратив - влада бреше українцям і не надає доказів того, що головнокомандувач ЗСУ дійсно живий", - йдеться у повідомленні.

На те, що це - чергова ІПСО ворога, вказує одразу кілька моментів:

По-перше, у тексті є помилки, притаманні носіям російської мови - наприклад, замість "ЗСУ" пишуть "ВСУ";

По-друге, "спростування смерті" Залужного розміщене на фейковому сайті МЗС. Справжнє Міністерство закордонних справ не має стосунку; до ЗСУ та точно не публікувало б інформацію про головнокомандувача;

По-третє, ворог маніпулює інформацією, пишучи про те необхідність організації відеомосту з Залужним, адже головнокомандувач уже не раз зʼявлявся на відео, спростовуючи російську брехню.

Як саме та коли була запущена російська компанія з дезінформації

Згідно з наявними у нас даними, ворожа пропаганда активно розповсюджує фейк через традиційно порожні сторінки під назвами Pricey position, Stout Pugh, "Вернем" і Facciojillisv. За даними Центру стратегічних комунікацій, кампанія була запущена 5 червня.

Що радить Центр стратегічних комунікацій

"Якщо ви бачите у своїй стрічці публікації з порожніх сторінок, які мають явні ознаки фейку, пропаганди, ІПСО - не ставте їм жодних лайків і не пишіть жодних коментарів, адже будь-яка активність і взаємодія з такими постами підвищує їхню популярність. Необхідно тільки поскаржитись на публікацію", - додали у Центрі.

Фейки про "смерть" Залужного

Нагадаємо, останнім часом російська пропаганда активно поширює вкиди про зникнення або поранення головнокомандувача ЗСУ.

Так, пропутінські ЗМІ писали, що український генерал нібито отримав серйозні поранення внаслідок ракетного удару військ РФ по командному пункту в Херсонській області. Згодом сам Залужний розвінчав фейк про своє "тяжке поранення".