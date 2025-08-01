Взяла п'ять геймів поспіль та перевернула гру: Ястремська шокувала 11-ту ракетку світу на "тисячнику" в Монреалі

Третя ракетка України та 35-та в світовому рейтингу Даяна Ястремська, попри прогнози не на свою користь, переграла на турнірі серії WTA 1000 у канадському Монреалі 11-ту в світі Емму Наварро зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

WTA 1000. Монреаль, 3-тє коло

Даяна Ястремська (Україна) – Емма Наварро (США) - 7:5, 6:4

Деталі матчу

Попри те, що американка перебуває значно вище у глобальному списку тенісисток, єдина до поточного турніру її зустріч з Ястремською завершилася на користь українки. Сталося це на Australian Open-2024, коли вітчизняна спортсменка перемогла в трьох сетах (6:2, 2:6, 6:1).

Взяти реванш у Монреалі Наварро не вдалося, хоча вона дуже цього прагнула.

Ястремська невдало розпочала матч, одразу програвши свою подачу. Втім, українка швидко повернула ініціативу, вигравши три гейми поспіль. Надалі на корті тривала боротьба на рівних: тенісистки по черзі брали свої подачі, але за рахунку 6:5 Ястремська реалізувала один із двох сет-поїнтів і забрала партію на свою користь.

У другому сеті Ястремська поступалася 1:4, однак зуміла виграти п'ять геймів поспіль, включно з трьома на подачі суперниці, і оформила ефектний камбек. Зустріч тривала 1 годину 42 хвилини.

Гроза авторитетів

Це вже третя перемога українки цього сезону над представницями топ-20 рейтингу WTA.

Раніше вона перемагала "нейтральну" Діану Шнайдер (WTA №12) на ґрунтовому покритті та американку Коко Гауфф (WTA №2) на траві. Загалом перемога над Наварро стала 18-ю над суперницями з топ-20 у кар'єрі Ястремської.

Що далі

Для Ястремської це перша поява в 1/8 фіналу турніру в Монреалі. Востаннє на аналогічній стадії вона грала у 2019 році, щоправда, тоді турнір проходив у іншому канадському місті - Торонто.

Тепер у матчі за вихід до чвертьфіналу Ястремська зіграє проти Єлени Рибакіної з Казахстану (WTA №12). Саме Рибакіна у січні зупинила Даяну в третьому колі Australian Open.

Раніше до 4-го кола турніру в Монреалі пробилася Марта Костюк, яка перемогла Дар'ю Касаткіну з Австралії. Свій шлях на турнірі також продовжують Еліна Світоліна та Юлія Стародбуцева, що проведуть свої матчі 3-го кола в ніч з 1 на 2 серпня.