Взрывы и сотни заложников: в Нигерии напали на колледж

Сообщается, что вооруженная группа людей напала на государственный колледж в городе Кагара и похитила сотни студентов и преподавателей.

Боевики, одетые в студенческую форму, ворвались в общежитие в 2 часа ночи. Представитель местных властей добавил, что точное число похищенных людей устанавливается. Однако, по его словам, их больше ста.

"Бандиты похитили сотни студентов и преподавателей. Нескольким студентам и одному сотруднику удалось бежать", - сказал он.

В ходе захвата заложников была серия взрывов.