Взрывы и сотни заложников: в Нигерии напали на колледж

В Нигерии в городе Кагара боевики напали на педагогический колледж. В результате нападения один учащийся убит, несколько получили ранения.
Об этом сообщает AFP.
Сообщается, что вооруженная группа людей напала на государственный колледж в городе Кагара и похитила сотни студентов и преподавателей.
Боевики, одетые в студенческую форму, ворвались в общежитие в 2 часа ночи. Представитель местных властей добавил, что точное число похищенных людей устанавливается. Однако, по его словам, их больше ста.
"Бандиты похитили сотни студентов и преподавателей. Нескольким студентам и одному сотруднику удалось бежать", - сказал он.
В ходе захвата заложников была серия взрывов.
Напомним, ранее в Домоне, вблизи Парижа, вооруженный мужчина захватил заложников в здании компании. Нападавшим оказался руководитель компании, а среди заложников - его жена.
Также РБК-Украина писало о захвате заложников в банке в Тбилиси. Злоумышленник несколько часов держал в заложниках 9 человек.