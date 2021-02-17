UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Взрывы и сотни заложников: в Нигерии напали на колледж

Автор: Анастасия Рокитна

В Нигерии в городе Кагара боевики напали на педагогический колледж. В результате нападения один учащийся убит, несколько получили ранения.

Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что вооруженная группа людей напала на государственный колледж в городе Кагара и похитила сотни студентов и преподавателей.

Боевики, одетые в студенческую форму, ворвались в общежитие в 2 часа ночи. Представитель местных властей добавил, что точное число похищенных людей устанавливается. Однако, по его словам, их больше ста.

"Бандиты похитили сотни студентов и преподавателей. Нескольким студентам и одному сотруднику удалось бежать", - сказал он.

В ходе захвата заложников была серия взрывов.

Напомним, ранее в Домоне, вблизи Парижа, вооруженный мужчина захватил заложников в здании компании. Нападавшим оказался руководитель компании, а среди заложников - его жена.

Также РБК-Украина писало о захвате заложников в банке в Тбилиси. Злоумышленник несколько часов держал в заложниках 9 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Нигериязахват заложников
Читайте также
Захват отделения "Укрпочты" в Харькове: нападавшего приговорили к 10 годам тюрьмы
Вблизи Парижа вооруженный мужчина захватил заложников, есть раненые
Прогноз погоды