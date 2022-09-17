После взрывов в Херсоне стрельба и много техники: что известно

Сегодня, 17 сентября, в центре Херсона российская военная техника начала стрельбу. Оккупанты заявляют о якобы контртеррористической операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вести Крым".
По информации российского издания, "контртеррористическая операция" якобы началась возле местного железнодорожного вокзала. При этом никаких подробностей больше не раскрывается.
Напомним, сегодня, 17 сентября, вечером в Херсоне прогремели взрывы. Официальные источники все еще не раскрыли информацию о происшествии.
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