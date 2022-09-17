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После взрывов в Херсоне стрельба и много техники: что известно

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Херсон, Суббота 17 сентября 2022 22:03
После взрывов в Херсоне стрельба и много техники: что известно Иллюстративное фото: после взрывов в Херсоне стрельба и много техники (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 17 сентября, в центре Херсона российская военная техника начала стрельбу. Оккупанты заявляют о якобы контртеррористической операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вести Крым".

По информации российского издания, "контртеррористическая операция" якобы началась возле местного железнодорожного вокзала. При этом никаких подробностей больше не раскрывается.

Напомним, сегодня, 17 сентября, вечером в Херсоне прогремели взрывы. Официальные источники все еще не раскрыли информацию о происшествии.

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