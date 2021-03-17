При взрыве в Боярке погиб мужчина. Сам пытался подорвать знакомую

В результате вчерашнего взрыва в Боярке Киевской области погиб мужчина. Вчера сообщалось о том, что на месте, возможно, нашли останки, но информация подтвердилась только сегодня.

Сообщается, что погиб 34-летний уроженец Крыма, который в течение длительного времени проживал в Киеве. По данным следствия, в Боярке проживает его знакомая, которой он занял деньги. Позже они поссорились, и женщина отказывалась возвращать их. А он решил отомстить и сделал самодельное взрывное устройство.

"Мужчина приехал на такси к месту назначения и через несколько минут после того, как он вышел из автомобиля, раздался взрыв. К месту жительства женщины он не дошел несколько метров - устройство взорвалось в его руках", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.