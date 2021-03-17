При взрыве в Боярке погиб мужчина. Сам пытался подорвать знакомую

В результате вчерашнего взрыва в Боярке Киевской области погиб мужчина. Вчера сообщалось о том, что на месте, возможно, нашли останки, но информация подтвердилась только сегодня.
Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.
Сообщается, что погиб 34-летний уроженец Крыма, который в течение длительного времени проживал в Киеве. По данным следствия, в Боярке проживает его знакомая, которой он занял деньги. Позже они поссорились, и женщина отказывалась возвращать их. А он решил отомстить и сделал самодельное взрывное устройство.
"Мужчина приехал на такси к месту назначения и через несколько минут после того, как он вышел из автомобиля, раздался взрыв. К месту жительства женщины он не дошел несколько метров - устройство взорвалось в его руках", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что в Боярке произошел мощный взрыв, которым зацепило несколько машин и ближайшие дома.
Позже в полиции сообщили о том, что, вероятно, в результате инцидента есть пострадавший, однако не заявляли о гибели до экспертизы.