Взрыв под Радой: Крайняку и Гуменюку продлили арест

Киевский апелляционный суд оставил под стражей Сергея Крайняка и Игоря Гуменюка, которых обвиняют в террористическом акте под Верховной радой 31 августа 2015 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебный репортер".

Отмечается, что подозреваемые по этому делу уже четыре года находятся в изоляторе. Последние два года суд по их делу проходит в закрытом заседании.

"Материалы жалобы передали в апелляционный суд со значительным опозданием, что фактически исключило возможность обжалования меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 августа 2015 года после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации возле Верховной рады произошли массовые беспорядки. Тогда агрессивно настроенные участники митинга начали штурмовать парламент, бросали в правоохранителей брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли четверо бойцов Нацгвардии.

Так, Гуменюка обвиняют по части третьей статьи 258 (Террористический акт), частью первой статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), частью второй статьи 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного) Уголовного кодекса Украины, а Сергея Крайняка по части третьей статьи 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.