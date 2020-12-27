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Взрыв в Нэшвилли: в полиции рассматривают версию самоубийства

Автор: Артур Родивилов

Взрыв в Нэшвилле связан с самоубийством, организатор погиб, но его мотивы неизвестны. В полиции не употребляют термина "терроризм".

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Об этом сообщает CNN.

Подробности пока не приводятся, но ранее полиция сообщила, что изучаются обнаруженные на месте взрыва останки, а затем заявила, что угрозы безопасности в городе больше нет.

Полиция нашла минимум одного человека, связанного с инцидентом в центре города.

Напомним, в пятницу утром, 25 декабря, в Нэшвилле (штат Теннеси) произошел взрыв автомобиля в центре города. В результате инцидента пострадали трое человек. Представитель местной полиции Дон Аарон заявил, что следствие считает случившееся преднамеренным взрывом.

Американские правоохранители обнаружили человеческие останки на месте взрыва автомобиля. Однако пока не выяснено, как эти останки связаны со взрывом.

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