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Взрыв во Львове: появились первые подробности

Новости » Происшествия     15.04.2020 - 18:43
Взрыв во Львове: появились первые подробности
Иллюстративное фото (УНИАН)

По предватительным данным, взорвалась ручная граната

В результате взрыва возле городской больницы Львова погиб 43-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

Как сообщается, на месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб полиции Львовской области.

Так, по предварительным данным, взорвалась, вероятно, ручная граната. Также правоохранители установили личность погибшего, им оказался 43-летний львовянин.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Выясняются все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.

Напомним, во Львове возле городской больницы №5 на улице Котляревского произошел взрыв. В результате взрыва погиб мужчина. Позже данную информацию подтвердили в полиции.

Кроме того, власти Киева обратились к Службе безопасности расследовать минирование Александровской больницы.

В полиции подтвердили смерть мужчины от взрыва во Львове Во Львове возле больницы произошел взрыв, есть жертва
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