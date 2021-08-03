Взрыв на химзаводе в Германии: под завалами обнаружили тело еще одного погибшего

Тело еще одного погибшего обнаружено на месте взрыва на химическом заводе в немецком Леверкузене. Таким образом число жертв трагедии выросло до шести. Еще один человек до сих пор считается пропавшим без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newswep.
Как сообщили изданию в прокуратуре Кельна, спустя неделю после взрыва на химзаводе в Леверкузене обнаружено тело еще одного погибшего.
"Погибший был опознан", - отметили в прокуратуре.
По данным полиции Кельна, в результате взрыва по меньшей мере погибли шесть человек, еще один все еще числится пропавшим без вести.
Напомним, 27 июля на территории химзавода в Германии произошел мощный взрыв.
Первоначально сообщалось об одном погибшем и 16 пострадавших. Через несколько дней число жертв выросло до пяти человек, еще двое считались пропавшими без вести.