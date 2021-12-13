Взрыв газа в жилом доме Львова: появилось видео с места происшествия

На кадрах показаны первые минуты после взрыва. Из окна квартиры на втором этаже вырываются языки пламени. Спасатели сразу приступили к тушению пожара. Одновременно проводилась эвакуация жителей дома.

В областном управлении ГСЧС добавили, что в настоящий момент возникший после взрыва газа пожар ликвидирован. Во время обследований задымленных помещений из здания эвакуировали трех человек. Их после осмотра медиками госпитализировали.

К тушению пожара привлекались 5 единиц спецтехники и 24 человека. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Фото: спасатели ликвидировали пожар, возникший после взрыва газа в жилом доме во Львове (facebook.com/MNSLVIV)