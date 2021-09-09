Взрыв газа в Ногинске: тела всех пропавших без вести нашли под завалами, погибли 7 человек

В результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске погибли семь человек. Всех, кто считался пропавшими без вести, нашли под завалами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
"Тела еще 2 погибших обнаружены под завалами на месте взрыва в Ногинске, число жертв увеличилось до 7", - сообщили в экстренных службах.
Напомним, взрыв газа в жилой многоэтажке в российском Ногинске произошел утром 8 сентября.Обрушились перекрытия второго, третьего, четвертого и пятого этажей.
Предварительно сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших. Позднее отмечалось, что под завалами могут находиться пять человек.
Среди погибших был ребенок.