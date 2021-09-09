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Взрыв газа в Ногинске: тела всех пропавших без вести нашли под завалами, погибли 7 человек

Автор: Инна Собора

В результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске погибли семь человек. Всех, кто считался пропавшими без вести, нашли под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Тела еще 2 погибших обнаружены под завалами на месте взрыва в Ногинске, число жертв увеличилось до 7", - сообщили в экстренных службах.

Напомним, взрыв газа в жилой многоэтажке в российском Ногинске произошел утром 8 сентября.Обрушились перекрытия второго, третьего, четвертого и пятого этажей.

Предварительно сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших. Позднее отмечалось, что под завалами могут находиться пять человек.

Среди погибших был ребенок.

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