Взрыв боеприпасов в Чернигове: ГБР потребует ареста причастных к трагедии

Как отмечает ГБР, один из военнослужащих во время демонстрации оружия позволил ребенку взять в руки противотанковую гранату и нажать спусковой крючок.

"О подозрении сообщено военнослужащему, который позволил ребенку нажать спусковой крючок, и его командиру, который дал приказ подчиненным военнослужащим привезти оружие на выставку для демонстрации", - пишет пресс-служба ГБР.

Причастным к взрыву сообщено о подозрении в нарушении правил обращения с оружием, которое причинило телесные повреждения нескольким лицам. В соответствии с ч. 2 ст. 414 УК, военнослужащим грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

"Лица были задержаны, в суд будет подано ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавляет ГБР.