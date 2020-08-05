Взрыв в Бейруте и вторая волна коронавируса в Европе: новости за 4 августа

Мощные взрывы в Бейруте привели к десяткам жертв и тысячам раненых, в одном из регионов Германии объявили о второй волне коронавируса, в Украине объявили "распродажу" тюрем. Подробнее о том, что произошло во вторник, 4 августа, - в материале РБК-Украина

В Бейруте прогремели два мощных взрыва, пострадали тысячи человек

В столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы. Они уничтожили всю прибрежную инфраструктуру. По предварительным данным, 73 человек погибли и более 3 тысяч людей получили ранения, эти данные продолжают меняться и не являются окончательными.

Президент Ливана Мишель Аун созвал экстренное заседание Высшего совета обороны. По итогам заседания Бейрут был объявлен городом бедствия, правительству рекомендовано ввести чрезвычайное положение на две недели. Всех, кто находится в зоне бедствия, просят носить маски.

Министр внутренних дел Ливана Мухаммед Фахми сообщил, что в порту Ливана взорвалась крупная партия аммиачной селитры, которая хранилась на одном из складов.

На видео, которые публикуют очевидцы, огромная взрывная волна буквально сносит все на своем пути.

В Минздраве спрогнозировали, когда будет вспышка коронавируса в Украине

Тенденции распространения коронавирусной болезни в мире не являются положительными, и сегодня в Европе начинается вторая волна. В Украине также прогнозируют рост количества случаев коронавируса. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, динамика по COVID-19 растет в Германии, Швейцарии, значительно возрастает количество случаев в Испании. "И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября до апреля", - заявил он.

О второй волне коронавируса уже объявили в одном из регионов Германии.

В Украине объявили "распродажу" тюрем, первой будет колония под Киевом

Министерство юстиции Украины объявило начало так называемой "большой распродажи" тюрем. Первым объектом станет Ирпенский исправительный центр под Киевом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста в Facebook.

Сообщается, что 6 августа на территории "Ирпенского исправительного центра (№ 132)" пройдет мероприятие, посвященное начало продажи украинских тюрем. Эта колония также станет первым объектом, выставленным на продажу.

Ожидается, что руководство Минюста расскажет о планах дальнейших продаж, а также о том, куда пойдут полученные средства.

На юг Беларуси перебросили еще один отряд боевиков, - Лукашенко

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сегодня ему поступила информация о переброске еще одного отряда боевиков на территорию страны. По данным президента, отряд перебросили на юг. Об этом он сообщил в послании белорусскому народу и Национальному собранию.

"Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы должны, когда идет уборка, бегать, ловить их по лесам! Мы же их всех отловим", - сказал Лукашенко.

Как писало РБК-Украина, в конце июля в Беларуси задержали 33 боевиков российской частной военной компании "Вагнера", которые, по данным белорусских правоохранителей, прибыли для дестабилизации ситуации во время выборов президента, намеченных на 9 августа.

Пассажиры устроили бунт в Тернополе и требовали сделать остановку: детали скандала

В Тернополе пассажиры поезда устроили бунт, чтобы он остановился в городе, несмотря на запрет "Укрзализныци". В вагонах находилось 85 человек, которые возвращались из Херсонской области, среди которых были дети и больные с ДЦП.

Тернополь по новым правилам адаптивного карантина отнесли к "красной" зоне и запретили там останавливаться поездам, высаживать и принимать пассажиров поездов дальнего следования. Под запрет также попал и Луцк. Укрзализныця не предупредила пассажиров о том, что остановки не будет и это привело к бунту.

"Когда машинист поезда отказался сделать в городе красной зоны остановку, поднялся бунт. В Тернополь из Херсонской области возвращались 85 человек. Были там и дети, больные ДЦП. После возмущения пассажиров поезд таки высадил людей в Тернополе", - говорится в сообщении.