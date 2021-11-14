Взрыв автомобиля в Ливерпуле: трех человек задержали по подозрению в теракте

Полиция Ливерпуля задержала трех человек по подозрению в причастности к теракту после взрыва автомобиля возле госпиталя. В результате происшествия один человек погиб, еще один госпитализирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По данным полиции, мужчины в возрасте 29, 26 и 21 года были задержаны в районе Кенсингтон в Ливерпуле, после чего их арестовали в соответствии с Законом о терроризме в связи со взрывом.

"Детективы из Контртеррористической полиции Северо-Запада продолжают непредвзято оценивать причины взрыва и тесно сотрудничают с коллегами из полиции Мерсисайда, поскольку расследование продолжается в том же темпе", - говорится в заявлении полиции.

Фото: в Ливерпуле взорвался автомобиль возле госпиталя (twitter.com/james_corbett)