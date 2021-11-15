Взрыв автомобиля в Ливерпуле квалифицировали как теракт

Полиция считает, что пассажир такси пронес в машину самодельное взрывное устройство, которое взорвалось, когда автомобиль подъехал к приемному покою Ливерпульской женской больницы.

По двум адресам были проведены обыски, и по одному из них были найдены "важные предметы".

По словам полиции, мотив инцидента "неясен", но полицейские полагают, что им известна личность пассажира такси.

Таксиста, которому удалось спастись после взрыва автомобиля, зовут Дэвид Перри. Он был выписан из больницы и сейчас восстанавливается дома.

Помощник главного констебля Расс Джексон из контртеррористической полиции Северо-Запада сказал, что расследование взрыва "продолжается в том же темпе".