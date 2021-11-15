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Взрыв автомобиля в Ливерпуле квалифицировали как теракт

Автор: Валерия Полищук

Полиция Великобритании квалифицировала взрыв автомобиля у больницы в Ливерпуле террористическим актом. При этом правоохранители арестовали четвертого подозреваемого в инциденте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Полиция считает, что пассажир такси пронес в машину самодельное взрывное устройство, которое взорвалось, когда автомобиль подъехал к приемному покою Ливерпульской женской больницы.

По двум адресам были проведены обыски, и по одному из них были найдены "важные предметы".

По словам полиции, мотив инцидента "неясен", но полицейские полагают, что им известна личность пассажира такси.

Таксиста, которому удалось спастись после взрыва автомобиля, зовут Дэвид Перри. Он был выписан из больницы и сейчас восстанавливается дома.

Помощник главного констебля Расс Джексон из контртеррористической полиции Северо-Запада сказал, что расследование взрыва "продолжается в том же темпе".

Напомним, вчера в Ливерпуле произошел взрыв автомобиля вблизи госпиталя, в результате которого погиб один человек.

После взрыва полиция арестовала трех человек по подозрению в причастности к теракту.

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ЛиверпульВеликобританияВзрывТеракт