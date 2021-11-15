Взрыв автомобиля в Ливерпуле: Британия повышает уровень угрозы после теракта

По словам министра внутренних дел Британии Прити Пател, взрыв в Ливерпуле стал вторым подобным инцидентом со смертельным исходом в этом месяце.

Согласно данным полиции, в результате взрыва погиб пассажир такси, который, как считается и изготовил взрывное устройство.

"Наши запросы показывают, что было изготовлено самодельное взрывное устройство, и пока мы предполагаем, что оно было изготовлено пассажиром в такси", - заявил помощник начальника полиции Расс Джексон.