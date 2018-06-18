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Взрыв автомобиля в Черкассах: дело расследуют как умышленное убийство

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 14:51
Фото: место взрыва в Черкассах (ch.npu.gov.ua)
Фото: место взрыва в Черкассах (ch.npu.gov.ua)

В результате взрыва в Черкассах погиб местный житель 1949 года рождения

По факту взрыва автомобиля в Черкассах, в результате которого погиб местный бизнесмен, открыто дело по статье "Умышленное убийство". Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Черкасской области.

"Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту взрыва автомобиля в г. Черкассы, в результате чего погиб его водитель, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате взрыва в Черкассах погиб местный житель 1949 года рождения - мужчина получил опасные для жизни телесные повреждения и от полученных травм скончался в больнице.

На данный момент следствие продолжается, ход расследования дела взято на контроль руководством прокуратуры Черкасской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах утром 16 июня в результате взрыва автомобиля погиб местный бизнесмен.

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Теги публикации: Черкассы, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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