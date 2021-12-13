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Взрыв авто в Днепре: задержан подозреваемый в приготовлении к убийству депутата

Автор: Иванна Шовкун

Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в приготовлении к убийству депутата областного совета. Он может быть причастен к взрыву автомобиля политика в центре Днепра 8 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Взрыв произошел перед офисом депутата областного совета. По данным следствия, в салоне авто находился автомат Калашникова с прикрепленным самодельным устройством для дистанционного приведения в действие.

"Это позволило подозреваемому, находясь на расстоянии, произвести не менее трех выстрелов в здание. После этого автомобиль взорвался от заранее установленной им легковоспламеняющейся горючей жидкости для уничтожения следов преступления", - говорится в сообщении.

По подозрению в подготовлении убийства задержан мужчина. Суд избрал ему безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей. Следственные действия продолжаются.

Правоохранители провели обыски дома и в авто у подозреваемого. Там у него нашли пистолет и патроны, которые он носил и хранил без разрешения.

Фото: задержан подозреваемый, который причастен к взрыву авто в Днепре (gp.gov.ua)

Напомним, в Днепре 15 сентября взорвался автомобиль Nissan. В нем находилось два человека. Одним из которых была пресс-секретарь ГСЧС Дарья Гречищева.

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ДнепрВзрыв