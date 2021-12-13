Взрыв авто в Днепре: задержан подозреваемый в приготовлении к убийству депутата

Взрыв произошел перед офисом депутата областного совета. По данным следствия, в салоне авто находился автомат Калашникова с прикрепленным самодельным устройством для дистанционного приведения в действие.

"Это позволило подозреваемому, находясь на расстоянии, произвести не менее трех выстрелов в здание. После этого автомобиль взорвался от заранее установленной им легковоспламеняющейся горючей жидкости для уничтожения следов преступления", - говорится в сообщении.

По подозрению в подготовлении убийства задержан мужчина. Суд избрал ему безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей. Следственные действия продолжаются.

Правоохранители провели обыски дома и в авто у подозреваемого. Там у него нашли пистолет и патроны, которые он носил и хранил без разрешения.