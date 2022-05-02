Взломали телефоны. Премьер и министр обороны Испании стали жертвами ПО Pegasus

Мобильные телефоны премьер-министра Испании Педро Санчеса и министра обороны Маргариты Роблес были взломаны шпионским программным обеспечением Pegasus. На сегодня выясняется, не пострадали ли телефоны других членов правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как заявил глава администрации премьера Испании Феликс Боланьос заявил, что в мае и июне 2021 года "внешние" силы взломали мобильную связь правительства. Телефон Санчеса был заражен дважды, из него были извлечены большие объемы данных.

"Когда мы говорим о внешних вмешательствах, мы имеем в виду, что они чужды государственным органам и не имеют судебной санкции какого-либо официального органа. Вот почему мы классифицируем их как незаконные и внешни", - отметил Боланьос.

По его словам, в настоящее время идет расследование, были ли взломаны телефоны других членов правительства.