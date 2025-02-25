Вже всі - 200. ГУР перехопило скарги росіянки на масову загибель строковиків на фронті

Українські розвідники перехопили розмову росіянки з Бєлгородської області, яка розповіла про чергові випадки знищення строковиків російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України у Telegram.

"Знову цілий день співчуття. Хлопчина на дембель мав іти. У листопаді підписав контракт, а сьогодні подзвонили і сказали - все, немає більше хлопця, 19 років. Новенькі, ось які "осінники", їм кажуть, що підписуйте. Типу хто поїхав зараз на кордон - вони вже всі 200", - розповіла вона.

За словами жінки, російське командування "мотивує" строковиків підписувати контракти і йти на фронт обіцяючи захмарні виплати відразу на "карту".

Нагадаємо, у січні розвідники перехопили розмову росіян, яка підтверджує, що Росія зазнає значних втрат на фронті в Україні. Мешканка Бєлгородської області розповіла, що їй надіслали відповідне відео.

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