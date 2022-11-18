"Вже роки не ті": Зеленський порадив Путіну думати про те, як справлятись з тиском

Говорячи про психологічний тиск, президент України назвав себе досить спокійною людиною.

"Для мене це не тиск. Я спокійна людина. Достатньо. Ну, не щодня, моє оточення і команда знають. Бувають різні моменти, скажу вам відверто", - заявив президент.

За словами Зеленського, за сотні років українцям довелося пережити багато викликів і зараз триває боротьба за незалежність.

"Ми українці пережили багато різних викликів, і їм уже не десятки, а сотні років. І ми боремось за незалежність. Тому нехай думає Російська Федерація та їхній лідер, як йому впоратися з психологічним тиском і просто з тиском, бо вже роки не ті", - додав Зеленський.