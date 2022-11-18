UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Вже роки не ті": Зеленський порадив Путіну думати про те, як справлятись з тиском

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Російському президенту Володимиру Путіну треба думати про те, як впоратися з психологічним тиском і просто з тиском, бо вже роки не ті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Говорячи про психологічний тиск, президент України назвав себе досить спокійною людиною.

"Для мене це не тиск. Я спокійна людина. Достатньо. Ну, не щодня, моє оточення і команда знають. Бувають різні моменти, скажу вам відверто", - заявив президент.

За словами Зеленського, за сотні років українцям довелося пережити багато викликів і зараз триває боротьба за незалежність.

"Ми українці пережили багато різних викликів, і їм уже не десятки, а сотні років. І ми боремось за незалежність. Тому нехай думає Російська Федерація та їхній лідер, як йому впоратися з психологічним тиском і просто з тиском, бо вже роки не ті", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський назвав Путіна старим, який не дотримується свого слова.

Російський диктатор Володимир Путін точно не втомився від війни проти України. Кремль продовжує говорити мовою ультиматумів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в Україні