Вже понад пів сотні: у Львові зросла кількість людей, які отруїлися в ресторані Кацуріна
У Львові зросла кількість постраждалих від харчового отруєння у ресторані відомого рестораторa Міші Кацуріна. Вже відомо про 56 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду.
Спочатку повідомлялося, що після відвідин нового ресторану "Китайський привіт" у Львові до обласної інфекційної лікарні госпіталізували 43 особи, серед них 8 дітей.
Усі пацієнти звернулися впродовж 15-17 липня зі скаргами на нудоту, блювання та підвищення температури. Лікарі діагностували гостру кишкову інфекцію та харчову токсикоінфекцію.
Проте згодом Львівська міська рада оновила інформацію: загальна кількість постраждалих зросла до 56 осіб.
Як розповіли у лікарні, пацієнти поступили у стані середньої важкості. Медики продовжують надавати їм усю необхідну медичну допомогу.
Що відомо
16 липня ресторатор Міша Кацурін повідомив про масове отруєння гостей свого нового закладу "Китайський привіт" у Львові, який відкрився лише кілька днів тому.
За попередньою версією, причиною стали десерти з яєчним кремом, які подавали 14-15 липня. Ресторан тимчасово закрили, викликали санітарну службу для перевірки персоналу, поверхонь та продуктів. Усі продукти утилізують незалежно від результатів.
Кацурін запевнив, що заклад готовий пройти всі перевірки, повідомити їхні результати та компенсувати витрати на лікування постраждалим. Він також підтвердив, що сам потрапив до лікарні.
Тим часом львівська поліція розпочала розслідування обставин масового отруєння людей в ресторані.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).
Санкція статті передбачає штраф, арешт до шести місяців або обмеження волі.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події, призначено необхідні експертизи та проводиться досудове розслідування.
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