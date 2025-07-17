Вже понад пів сотні: у Львові зросла кількість людей, які отруїлися в ресторані Кацуріна

У Львові зросла кількість постраждалих від харчового отруєння у ресторані відомого рестораторa Міші Кацуріна. Вже відомо про 56 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду .

Спочатку повідомлялося, що після відвідин нового ресторану "Китайський привіт" у Львові до обласної інфекційної лікарні госпіталізували 43 особи, серед них 8 дітей.

Усі пацієнти звернулися впродовж 15-17 липня зі скаргами на нудоту, блювання та підвищення температури. Лікарі діагностували гостру кишкову інфекцію та харчову токсикоінфекцію.

Проте згодом Львівська міська рада оновила інформацію: загальна кількість постраждалих зросла до 56 осіб.

Як розповіли у лікарні, пацієнти поступили у стані середньої важкості. Медики продовжують надавати їм усю необхідну медичну допомогу.