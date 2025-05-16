Вже понад 60 хворих: де у Києві спалах гепатиту А та чи відоме джерело

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг заступниці генерального директора ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Наталії Гунченко.

В якому районі Києва фіксують спалах гепатиту А

За словами експерта, спалах гепатиту А зафіксовано в Солом'янському районі Києва - у мікрорайоні Відрадний.

Там, станом на ранок пʼятниці (16 травня) було відомо вже про 65 хворих. Серед них - 31 дитина.

Що відомо про джерело спалаху захворювання

Гунченко уточнила, що київські епідеміологи вже з'ясовують джерело спалаху захворювання.

"Джерелами вірусного гепатиту А, спалах якого на сьогодні спостерігається у Києві, можуть бути вода, харчові продукти та люди, які безсимптомного хворіють наразі. І ми працюємо якраз по цих трьох джерелах", - розповіла вона.

Чи потрібно вакцинуватись дорослим і дітям

Заступниця директора держустанови наголосила, що проти вірусного гепатиту А є вакцина, проте вона не входить до календаря обов'язкових щеплень.

"Вона входить до рекомендованих щеплень. Враховуючи, що у нас така неблагополучна ситуація, також доведено до населення. І населення може купувати вакцину за власні кошти та щеплювати як дорослих, так і дітей", - пояснила вона.

Як передається хвороба та що з лікуванням

Насамкінець Гунченко розповіла, що гепатит А передається фекально-оральним шляхом - через брудні руки, погано оброблені продукти харчування або ж неякісну воду.

"Механізм зараження відбувається через рот. Потім відбувається ураження печінки", - пояснила вона.

Експерт зауважила також, що серед усіх видів вірусних гепатитів саме гепатит А вважається найменш небезпечним.

"Серед різних видів вірусних гепатитів - гепатит А найменше надає небезпеки. Лікування симптоматичне. Специфічного лікування немає", - підсумувала фахівець.