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Вже другий випадок. У Німеччині напали на українського підлітка

Ілюстративне фото: у Німеччині напали на українського підлітка (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У німецькому місті Меттман невідомий чоловік напав на 15-річного українця. Підліток отримав масовані травми голови, але загрози його життю немає.

Про це заявили в німецькій поліції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За попередніми даними, інцидент стався 10 лютого увечері у турецькому ресторані.

Поліцейські розповіли, що чоловік висловив ксенофобні претензії, а згодом ударив підлітка по голові невстановленим предметом. Після цього зловмисник втік.

Особу нападника поки не встановили, його оголосили у розшук. Як розповіли свідки, у нього може бути польське коріння.

Напад на українських баскетболістів

Нагадаємо, 12 лютого стало відомо, що у німецькому Дюссельдорфі невідомі напали з ножем на двох українських баскетболістів через їхню національність.

17-річний Володимир Єрмаков помер на місці від отриманих травм, а Артем Козаченко перебуває у реанімації.

Після цього МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства.

 

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