Вже другий випадок. У Німеччині напали на українського підлітка

За попередніми даними, інцидент стався 10 лютого увечері у турецькому ресторані.

Поліцейські розповіли, що чоловік висловив ксенофобні претензії, а згодом ударив підлітка по голові невстановленим предметом. Після цього зловмисник втік.

Особу нападника поки не встановили, його оголосили у розшук. Як розповіли свідки, у нього може бути польське коріння.

Напад на українських баскетболістів

Нагадаємо, 12 лютого стало відомо, що у німецькому Дюссельдорфі невідомі напали з ножем на двох українських баскетболістів через їхню національність.

17-річний Володимир Єрмаков помер на місці від отриманих травм, а Артем Козаченко перебуває у реанімації.

Після цього МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства.