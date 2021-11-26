"Вызывает беспокойство": ВОЗ оценила новый штамм COVID

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании оценила новый варианта коронавируса, впервые выявленного в Южной Африке и Ботсване, как вызывающий беспокойство. Предполагается, что этот штамм легче передается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минздрава Швейцарии .

"Недавно обнаруженный вариант вируса B.1.1.529. В нем больше мутаций, чем наука знает о любом другом варианте. ВОЗ классифицировала этот новый вариант как вызывающий беспокойство", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что новый вариант коронавируса передается легче, чем штамм "Дельта". Также существует вероятность, что существующие вакцины будут менее эффективными против него.

На этом фоне правительство Швейцарии приняло решение запретить все полеты из Ботсваны, Лесото, Мозамбика, Намибии, Зимбабве и ряда других стран Южной Африки. Запрет действует неограниченный срок. Кроме того, авиационные власти страны будут выдавать специальное разрешение на вывоз швейцарских граждан и лиц, имеющих вид на жительство в Швейцарии.