Выйти в плюс: лайфхаки объявлений по аренде и продаже недвижимости

Осенью рынок недвижимости стал активнее, а цены пошли вверх. На порталах целевых объявлений наблюдается всплеск активности со стороны владельцев и риелторов. В то же время оживился и спрос со стороны арендаторов и покупателей. По данным Минюста Украины, только в первом полугодии этого года проведено более 225 тыс. операций с недвижимостью. Для сравнения, в 2020-м этот показатель составил 177 тыс., а в 2019 — 203 тыс. сделок.

Как в высокий сезон для недвижимости продать или сдать свою квартиру, заинтересовать потенциального покупателя или арендатора, вывести объявление в топ и при этом не встретиться с мошенником – в колонке для РБК-Украина рассказывает лидер команды качества контента в OLX недвижимость Юлия Ковбаса .

Каждый продавец или арендодатель хочет, чтобы на его предложение откликнулись. Желательно — в первые дни после размещения. Для этого нужно создать детальное объявление с качественными, но реальными фотографиями. На больших платформах объявлений пользователи видят сотни предложений —поэтому, чтобы быть заметными, можно воспользоваться следующими лайфхаками.

Создание объявления и определение цены

Чтобы привлечь внимание клиентов, нужна интересная и понятная презентация объекта. Соискатели не желают тратить время напрасно, поэтому подавайте правдивую и развернутую информацию. Это поможет избежать жалоб и получить больше отзывов от целевой аудитории.

Указывайте финальную цену за жилье, а не за квадратный метр, и помните, что она — один из важнейших факторов во время выбора. Большинство пользователей применяют фильтры, указывая приемлемый для себя диапазон цен. Завышенная стоимость может отсеять потенциальных клиентов. В то же время заниженная — станет звоночком для осторожных покупателей и арендаторов, ведь часто такой прием используют мошенники. Поэтому проанализируйте ситуацию в вашем сегменте объявлений и определите реальную стоимость.

Содержательный заголовок

Заголовок должен быть коротким, но четко характеризующим объект. Так он привлечет больше внимания, чем абстрактное сообщение: "лучшая квартира на Оболони" или "лучшего не найти".

Указывайте количество комнат, общую площадь, название ЖК (если квартира в современной застройке), район, улицу, состояние помещения (с ремонтом/техникой или без, один месяц до сдачи дома), а также другие ключевые слова. Последние могут показываться в поисковой выдаче, когда пользователи пытаются найти объект по ключевым словам, или индексироваться поисковыми системами. Таким образом, на ваше объявление могут перейти и через запросы из интернета.

Не стоит использовать эмоциональные заголовки, например "срочно" или "последний шанс". Такой стиль характерен для мошенников, чтобы подтолкнуть на быстрые и необдуманные действия, например предоплата за просмотр или "бронь" квартиры.

Качественные фото

Внешний вид объекта не менее важен по цене. Очень часто фотографии в объявлении выступают эмоциональным "крючком", который способствует покупке или аренде, или же фильтром, после которого предложение отсеивается. Чем больше фотографий вы загрузите, тем лучше. Так клиент рассмотрит ваш вариант с разных ракурсов.

На фото важно показать:

планировку квартиры и этажа;

дом/ЖК снаружи и придомовую территорию;

вид из окна;

состояние подъезда;

качество ремонта/бытовую технику (если они есть);

кухню;

комнаты;

санузлы.

Не стоит добавлять фото с 3D-визуализациями ремонта и интерьера, которых еще не существует — это вызывает недоверие и создает эффект обманчивого ожидания. Лучше всего подойдут горизонтальные фото, сделанные при хорошем освещении без лишних вещей и людей в кадре.

Описание объекта

Описание жилья должно содержать максимум полезной информации:

Этаж, количество комнат, общую и жилую площадь, состояние ремонта, дома, подъезда и лифтов.

Описание окружающей инфраструктуры, наличие детских садов, школ, вузов, поликлиник, аптек, ТРЦ, супермаркетов, парковок и т.д.

Описание, особенно для аренды, должно акцентировать на потребностях целевой аудитории. То есть, если вы желаете видеть арендаторами студентов – акцентируйте на ВУЗах, торговых центрах, кинотеатрах. Если семьи с детьми – садики и школы, медицинские учреждения, супермаркеты, парки и детские площадки.

Если информации слишком много, разбейте ее на абзацы для легкого восприятия. Основные характеристики объекта можно указать с помощью фильтров, которые отобразятся в объявлении. По ним пользователям также будет легко найти нужные варианты.

Безопасность сделок по недвижимости

Современные платформы объявлений работают так, чтобы отсеивать мошенников. Ведь не всегда возможно это сделать быстро и вовремя. Для этого существует модерация объявлений.

Чтобы ваше объявление прошло модерацию и его увидели пользователи, соблюдайте правила размещения. Указывайте полное название населенного пункта, реальную стоимость и описание объекта и своевременно деактивируйте объявления, если недвижимость уже сдана или продана.

Стоит следить, чтобы в объявлении было верно указано рубрику и тип объекта. Не стоит дублировать одно объявление несколько раз. В таком случае его могут деактивировать и удалить с сайта.