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Выявляет новые штаммы: в Японии разработали новый COVID-тест

Новина українською → Токио, Четверг 18 марта 2021 17:15
Выявляет новые штаммы: в Японии разработали новый COVID-тест Фото: ученый (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Японская компания Shimadzu, которая занимается выработкой измерительных инструментов и средств для проведения анализов, разработала комплект для мгновенного тестирования на COVID. С помощью теста одновременно можно выявить наличие вируса, а также его мутацию.

Об этом сообщает NHK.

В компании сообщили, что новый комплект предназначен для ПЦР-тестирования, для которого используется слюна. Набор поможет не только определить положительную или отрицательную реакцию, но также выяснить, не мутировал ли обнаруженный вирус.

Сейчас муниципалитеты Японии используют ПЦР-тесты для выявления COVID-19 в собранных образцах. Выявление мутаций коронавируса требует дополнительного процесса с использованием другого реактива.

По словам представителей компании, новый комплект поможет оптимизировать весь процесс в целом, поскольку с помощью него можно выполнять обе проверки одновременно.

В Shimadzu заявили, что потребуется еще около двух месяцев исследований для того, чтобы создать из нового набора реактивов продукт для проведения реального COVID-тестирования, который, по данным компании, будет предлагаться только лабораториям.

Напомним, ранее в Соединенных Штатах утвердили новый тест на COVID-19, который на клеточном уровне выявляет, был ли человек заражен коронавирусом, даже при отсутствии в крови антител.

Кроме того, в Китае от людей требуют сделать анальный тест на коронавирус. По мнению медиков, такой вид тестирования гарантирует более точное обнаружение вируса.

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