Выявляет новые штаммы: в Японии разработали новый COVID-тест

Японская компания Shimadzu, которая занимается выработкой измерительных инструментов и средств для проведения анализов, разработала комплект для мгновенного тестирования на COVID. С помощью теста одновременно можно выявить наличие вируса, а также его мутацию.

В компании сообщили, что новый комплект предназначен для ПЦР-тестирования, для которого используется слюна. Набор поможет не только определить положительную или отрицательную реакцию, но также выяснить, не мутировал ли обнаруженный вирус.

Сейчас муниципалитеты Японии используют ПЦР-тесты для выявления COVID-19 в собранных образцах. Выявление мутаций коронавируса требует дополнительного процесса с использованием другого реактива.

По словам представителей компании, новый комплект поможет оптимизировать весь процесс в целом, поскольку с помощью него можно выполнять обе проверки одновременно.

В Shimadzu заявили, что потребуется еще около двух месяцев исследований для того, чтобы создать из нового набора реактивов продукт для проведения реального COVID-тестирования, который, по данным компании, будет предлагаться только лабораториям.