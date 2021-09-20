Полноразмерный пикап на базе Toyota Land Cruiser 300 представли официально

Итак, пикап Toyota Tundra третьего поколения, тизерная кампания которого длилась несколько месяцев, наконец представлен официальною.

В конструкции новинки сочетаются высокопрочная сталь и алюминий, что позволило снизить вес, но при этом повысить жесткость кузова. Максимальная полезная нагрузка новой Тундры достигает 880 килограммов, допустимая масса буксируемого прицепа - почти 5,5 тонн.

В задней части используется многорычажная подвеска с винтовыми пружинами вместо листовых рессор у предшественника. В Toyota заявляют, что это позволило улучшить стабильность и комфорт при движении, а также общую управляемость. Новая передняя подвеска на двойных поперечных рычагах улучшает устойчивость машины на прямой при высоких скоростях.

Адаптивные амортизаторы и задняя пневмоподвеска (с тремя режимами высоты) доступны входят в стандартную комплектацию пакетов TRD Off-Road и топовой версии TRD Pro, которая комплектуется также новым передним стабилизатором поперечной устойчивости и дополнительной защитой днища.

Так же, как в новом "Крузаке" от всеми любимого 5,7-литрового V8 было решено отказаться. Двигатель теперь лишь один - 3,5-литровый V6 i-Force с двойным турбонаддувом развивает 389 л.с. "в базе" и 437 л.с. в версии i-Force Max.

Доступна также гибридная версия, в которой между ДВС и трансмиссией установлен электродвигатель-генератор. Коробка передач тоже одна - 10-диапазонный "автомат".

Новая Tundra предлагается в двух четырехдверных вариантах: Double Cab и CrewMax большего размера. Для салона доступны премиум-опции, такие как панорамная крыша, передние сиденья с подогревом и вентиляцией, рулевое колесо с подогревом и широкий 14-дюймовый дисплей (в базовой версии 8 дюймов) информационно-развлекательной системы.

В комбинацию приборов с аналоговым шкалами встроен 4,1-дюймовый экранчик. При желании можно заказать полностью цифровую "приборку" диагональю 12,3 дюйма.

Производить пикап Toyota Tundra третьего поколения будут там, где и предшественника - на заводе Тойота в Сан-Антонио, штат Техас. Цены объявят ​​ближе к старту продаж, который запланирован на конец этого года.