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Выставляли условия и стреляли в беспилотник: боевики мешают работе ОБСЕ на Донбассе

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Украина, Среда 27 октября 2021 04:47
Выставляли условия и стреляли в беспилотник: боевики мешают работе ОБСЕ на Донбассе Фото: боевики мешали работе ОБСЕ на Донбассе (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Боевики мешают работе миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Донбассе. Они выставляют свои условия при пересечении блокпостов и обстреливают беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 26 октября.

По состоянию на вечер 25 октября, от мониторинговых команд поступили сообщения о создании помех для наблюдателей ОБСЕ на неподконтрольных украинскому правительству территориях. На этот раз боевики три раза не пропустили патрули ОБСЕ на оккупированные территории и один раз пропустили, выдвинув свои условия.

Запрет доступа наблюдателей произошел на блокпосте южнее моста около Станицы Луганской. Там член вооруженных формирований опять отказал патрулю в проходе к мосту, сославшись на "отсутствие предварительного уведомления".

Также на участке разведения войск в районе Золотого боевик с нарукавными повязками с надписью "СЦКК" отказал наблюдателям в проезде на участок разведения, сославшись на "приказы из штаба".

На блокпосте в районе Безыменного 3 боевика не пропустили патруль ОБСЕ в западном направлении.

"Во время пребывания на блокпосте наблюдатели видели, что гражданские транспортные средства пересекали его в обоих направлениях", - уточнили в ОБСЕ.

Кроме того, на блокпосте в Старомихайловке боевики разрешили патрулю в проезде, но только через час и при этом выставили свои условия.

"Вооруженный член вооруженных формирований разрешил патрулю Миссии проехать в западном направлении спустя 60 минут при условии сопровождения членами вооруженных формирований на двух машинах", - говорится в сообщении.

Также ОБСЕ сообщает об обстрелах беспилотника в Миниральном и нескольких случаях глушения сигналов.

"Во время полета вблизи н. п. Минеральное, по оценке, в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия стреляли из стрелкового оружия", - говорится в отчете.

Беспилотники ОБСЕ боевики глушили в Старомихайловке, Лозовом, Жaбуньках, Новогригоровке.

Напомним, что боевики обстреляли село Гранитное на Донбассе. Обстрелы велись из минометов, пострадали дома мирных жителей.

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