Высший пилотаж: Анна Ризатдинова в топе вызвала восторг сложными позами из йоги

Звезда "Танцев со звездами" показала самые популярные позы для занятий йогой
Анна Ризатдинова похвасталась перед поклонниками стальным прессом и показала, как начинается ее воскресное утро. Знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram свои любимые позы для занятий йогой. Она зарядила поклонников мощной мотивацией, ведь спортивный дух и целеустремленность у гимнастки в крови.
Суперфиналистка "Танцев со звездами 2019" поделилась снимками в топе и показала свой идеальный пресс, а также показала любимые позы в йоге.
Поклонники стали восхищаться внешним видом и физической формой гимнастки:
Скриншоты (instagram.com/anna_rizatdinova)
Напомним, что Анна Ризатдинова снялась в эффектной тематической фотосессии и превратилась в кино-диву из 80-х.