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Высший пилотаж: Анна Ризатдинова в топе вызвала восторг сложными позами из йоги

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.01.2020 - 21:37
Высший пилотаж: Анна Ризатдинова в топе вызвала восторг сложными позами из йоги
Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Звезда "Танцев со звездами" показала самые популярные позы для занятий йогой

Анна Ризатдинова похвасталась перед поклонниками стальным прессом и показала, как начинается ее воскресное утро. Знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram свои любимые позы для занятий йогой. Она зарядила поклонников мощной мотивацией, ведь спортивный дух и целеустремленность у гимнастки в крови.

Суперфиналистка "Танцев со звездами 2019" поделилась снимками в топе и показала свой идеальный пресс, а также показала любимые позы в йоге.

Поклонники стали восхищаться внешним видом и физической формой гимнастки:

  • Я свой сегодня с танцев начала.
  • У нас с утра и до вечера одна художественная гимнастика. Дочка занимается и, даже сидя на шпагате, может читать букварик.
  • Также только со спорта начинаю утро.
  • Анечка, а кто вас фотографирует в такую рань и выходной день?))
  • Молодчинка.
  • Умничка, как красиво.
  • Стойка на голове - высший пилотаж!!!!

Скриншоты (instagram.com/anna_rizatdinova)

Напомним, что Анна Ризатдинова снялась в эффектной тематической фотосессии и превратилась в кино-диву из 80-х.

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