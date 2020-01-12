Высший пилотаж: Анна Ризатдинова в топе вызвала восторг сложными позами из йоги

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Звезда "Танцев со звездами" показала самые популярные позы для занятий йогой

Анна Ризатдинова похвасталась перед поклонниками стальным прессом и показала, как начинается ее воскресное утро. Знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram свои любимые позы для занятий йогой. Она зарядила поклонников мощной мотивацией, ведь спортивный дух и целеустремленность у гимнастки в крови.

Суперфиналистка "Танцев со звездами 2019" поделилась снимками в топе и показала свой идеальный пресс, а также показала любимые позы в йоге.

Поклонники стали восхищаться внешним видом и физической формой гимнастки:

Я свой сегодня с танцев начала.

У нас с утра и до вечера одна художественная гимнастика. Дочка занимается и, даже сидя на шпагате, может читать букварик.

Также только со спорта начинаю утро.

Анечка, а кто вас фотографирует в такую рань и выходной день?))

Молодчинка.

Умничка, как красиво.

Стойка на голове - высший пилотаж!!!!

Скриншоты (instagram.com/anna_rizatdinova)

Напомним, что Анна Ризатдинова снялась в эффектной тематической фотосессии и превратилась в кино-диву из 80-х.