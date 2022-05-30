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В Высокополье Херсонской области оккупанты убили 25 мирных жителей, - Денисова

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Украина, Понедельник 30 мая 2022 16:18
В Высокополье Херсонской области оккупанты убили 25 мирных жителей, - Денисова Фото: Людмила Денисова (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Без лекарств и продуктов, страдая от пыток и репрессий, вынуждены выживать жители поселка Высокополье Херсонской области. В результате вражеских обстрелов из "Градов", поселок на границе с Днепропетровской областью, находится без электричества, газа и питьевой воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную ВР Украины по правам человека Людмилу Денисову.

В Высокополье разрушены все административные здания, не хватает продовольствия и детского питания. Еще одна проблема жильцов-отсутствие лекарств. В поселке много инсулинозависимых, онкобольных, людей с заболеванием щитовидной железы.

Местные сообщают о гибели 25 мирных жителей.

Люди пытаются покинуть опасную зону на собственном автотранспорте, но из-за запрета выезда со стороны оккупантов и нехватки топлива сделать это почти невозможно.

"В Херсонской области сложилась критическая ситуация с эвакуацией мирных жителей из зоны активных боевых действий и завозом гуманитарных грузов. Несмотря на то, что Украина использует все возможности для спасения людей, безопасных путей становится все меньше из - за препятствования оккупантов", - сообщила Денисова.

Напомним, ВСУ развернули контрнаступление в Херсонской области одновременно на нескольких направлениях. Цель операции - разделить группировку противника на несколько частей.

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Херсонская область
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