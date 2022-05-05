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Такие высказывания недопустимы. Зеленский обсудил с Бенетом высказывания главы МИД РФ

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Киев, Четверг 05 мая 2022 00:54
Такие высказывания недопустимы. Зеленский обсудил с Бенетом высказывания главы МИД РФ Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом ситуацию на востоке страны и высказывания Лаврова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"Говорил также с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. Поздравил его с днем независимости государства Израиль, проговорили ситуацию на востоке Украины и особенно в Мариуполе. А также обсудили скандальные и совершенно недопустимые высказывания министра иностранных дел России, возмутившие весь мир", - прокомментировал президент Украины.

Как ранее сообщалось, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев самыми ярыми антисемитами. Израиль заявил, что подобные высказывания российского чиновника являются возмутительными.

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