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"Вышел из штопора": одиозный регионал опозорился выступлением на росТВ

STYLERЖизнь    05.01.2019 - 13:45
"Вышел из штопора": одиозный регионал опозорился выступлением на росТВ
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Ролик насмешил сеть "до слез"

Скандально известный политик и экс-регионал Олег Царьов опозорился словами об Украине во время выступления на российском телевидении. Соответствующий пост разместил журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

"Тем временем Царьов стал порохоботом. Только послушайте. Как будто Пономаря почитал. Были бы политтехнологи Порошенко чуть креативнее, они бы это выступление вставили в предвыборную рекламу", - сказал он.

На опубликованных кадрах видно, что Царьов допустил ряд ошибок во время выступления, а также рассказал, что "Украина помогает МВФ". Это стало причиной едких насмешек со стороны пользователей сети.

Видео: Олег Царьов опозорился словами об Украине (twitter.com/den_kazansky)

"Вышел из штопора, молоток", "бросил пить", "полиграф полиграфыч прозрел", "переобулся", "внезапно", "Шариков протрезвел", "вот что значит – бросить пить", "вот это его плющит. Наверно, он хорошо перед этим принял на грудь", "доктор "Што", "Для Шарикова будка в СИЗО уже готова", - пишут они.

&quot;Вышел из штопора&quot;: одиозный регионал опозорился выступлением на росТВ

Скриншот комментариев (twitter.com/den_kazansky)

Ранее на росТВ Азарова выбрали в качестве эксперта по украинскому языку.

Кремлевские пропагандисты сделали сюжет о новом проекте правописания в Украине. В качестве эксперта был приглашен Николай Азаров - бывший премьер-министр Украины, который сбежал в РФ.

Кстати, пропагандиста росТВ избили в "ДНР" во время прямого эфира.

Напомним,  на росТВ отличились новым сумасбродным заявлением.

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