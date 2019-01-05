"Вышел из штопора": одиозный регионал опозорился выступлением на росТВ

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Ролик насмешил сеть "до слез"

Скандально известный политик и экс-регионал Олег Царьов опозорился словами об Украине во время выступления на российском телевидении. Соответствующий пост разместил журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

"Тем временем Царьов стал порохоботом. Только послушайте. Как будто Пономаря почитал. Были бы политтехнологи Порошенко чуть креативнее, они бы это выступление вставили в предвыборную рекламу", - сказал он.

На опубликованных кадрах видно, что Царьов допустил ряд ошибок во время выступления, а также рассказал, что "Украина помогает МВФ". Это стало причиной едких насмешек со стороны пользователей сети.

Тем временем Царев стал порохоботом. Только послушайте. Как будто Пономаря почитал. Были бы политтехнологи Порошенко чуть креативнее, они бы это выступление вставили в предвыборную рекламу. pic.twitter.com/DglbfzwcNu — Денис Казанський (@den_kazansky) 4 января 2019 г.

Видео: Олег Царьов опозорился словами об Украине (twitter.com/den_kazansky)

"Вышел из штопора, молоток", "бросил пить", "полиграф полиграфыч прозрел", "переобулся", "внезапно", "Шариков протрезвел", "вот что значит – бросить пить", "вот это его плющит. Наверно, он хорошо перед этим принял на грудь", "доктор "Што", "Для Шарикова будка в СИЗО уже готова", - пишут они.

Скриншот комментариев (twitter.com/den_kazansky)

Ранее на росТВ Азарова выбрали в качестве эксперта по украинскому языку.

Кремлевские пропагандисты сделали сюжет о новом проекте правописания в Украине. В качестве эксперта был приглашен Николай Азаров - бывший премьер-министр Украины, который сбежал в РФ.

Кстати, пропагандиста росТВ избили в "ДНР" во время прямого эфира.

Напомним, на росТВ отличились новым сумасбродным заявлением.