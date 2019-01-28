Нахамил и высадил на мороз: куда жаловаться на водителей маршруток

Фото: Маршрутки в Киеве (РБК-Украина)

Нужно не бояться защищать свои права, говорят эксперты

В течение января 2019 года произошло множество громких случаев, связанных с проездом в общественном транспорте. Так, недавно случился скандал с водителем маршрутки в городе Мелитополь. Там водитель закрыл 13-летнюю девочку в салоне автобуса, не выпуская на улицу якобы из-за того, что у нее был льготный проезд.

Кроме того, в Коломые Ивано-Франковской области водитель высадил 11-летнюю девочку, у которой не хватило денег на проезд. А случай в Житомирской области, когда девушка после инцидента с водителем замерзла в лесу, всколыхнул общественность.

Также довольно часто бывают случаи, когда водитель отклоняется от маршрута, кондуктор не выдает талон на проезд, а сам транспорт может быть в плохом и даже в ужасном состоянии.

Что делать, если возникают подобные случаи? Куда жаловаться, чтобы в инциденте разобрались, и если водитель действительно виновен, то понес ответственность? Об этом - в материале Styler.

Собрать как можно больше доказательств

Юристы напоминают: всегда можно позвонить по телефону, который размещен в салоне маршрутки: каждый перевозчик обязан сообщать контакты, куда может пожаловаться потребитель его услуг.

Для обращения и жалобы нужно собрать как можно больше сведений: сообщить, когда произошел случай, на каком маршруте, сообщить и номер машины. Также стоит зафиксировать инцидент на фото или видео, чтобы иметь доказательства произошедшего.

Фото: С водителями автобусов часто возникают скандалы (РБК-Украина)

Но что делать, если фирма-владелец маршруток не реагирует на жалобы? В таких случаях советуют обращаться в департамент транспортной инфраструктуры того города, в котором произошел инцидент.

Эксперты подчеркивают: если вы хотите добиться справедливости, нужно иметь терпение, ведь часто разбирательства в таких инцидентах забирают много времени. Также важно контролировать ход проверки жалобы, периодически звоня в службу и узнавая, как идет этот процесс.

Выгонять из транспорта контролер не имеет права

Как поступить, если из общественного транспорта вас пытается выгнать контролер? Эксперты подчеркивают: это делать контролер не имеет права!

Если вы оплачиваете штраф, то после этого вы можете не выходить из автобуса или троллейбуса, а дальше ехать в транспорте до прибытия на необходимую остановку. А если контролер пытается вытолкать пассажира из транспорта, то смело можно вызывать полицию.

В таких случаях надо также максимально подробно собрать данные о контролере, который нарушил ваши права. Эту информацию также не имеют права скрывать. Так, согласно выдержкам из "Правил пользования трамваем и троллейбусом в городах Украины" контролер обязан по первому требованию пассажира показать свое служебное удостоверение, сообщить о месте работы, контакты и местонахождение предприятия.

Фото: На киевский транспорт можно пожаловаться в службу 15-51 (РБК-Украина)

Кроме того, мало кто знает, что в коммунальном транспорте можно не платить штраф на месте. Если вы не хотите этого делать, можно потребовать составить акт на месте, подписать его, и квитанцию пришлют вам по месту прописки. Кстати, с этим актом также можно обратиться и в суд. Для этого предварительно надо записать контакты свидетелей, собрать доказательства. Ведь только при их наличии вы сможете доказать, что контролер вел себя неправомерно.

Куда жаловаться на маршрутчиков в Киеве

Что делать, если скандальный случай с водителем произошел в столице?

Начальник службы маркетинга коммунального предприятия "Киевпастранс" Анна Бондар подчеркивает: прежде всего, пассажиру надо записать номер маршрута и номерные знаки автобуса, водитель которого что-то нарушил.

"Если линию обслуживают машины, которые находятся в коммунальной собственности, можно с такой жалобой обратиться в КП "Киевпастранс". В нем работает центр контроля качества пассажирских перевозок. Туда жители города могут пожаловаться или же оставить свои пожелания, как можно улучшить работу транспорта", - обращает внимание она.

Телефон горячей линии центра в Киеве: (044) 528-30-11.

Кроме того, можно оставить сообщение на сайте предприятия. С водителем проведут беседу, и маршрут должны взять на контроль. Если же речь идет о частном перевозчике, то можно обратиться в колл-центр мэрии по телефону 15-51. Также – на горячую линию департамента транспортной инфраструктуры КГГА по телефону (044) 202-63-18.

Ранее в Житомирской области водитель высадил студентку на мороз из-за отсутствия денег, а позже девушка умерла из-за переохлаждения внутренних органов.

Кроме того, напомним, под Тернополем маршрутчик выгнал на мороз двух сирот.