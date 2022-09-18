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Вырывали ногти и били дверьми. В полиции рассказали о пытках оккупантами шри-ланкийцев

Фото: в полиции рассказали о пытках оккупантами шри-ланкийцев (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты держали в плену в Харьковской области семь граждан Шри-Ланки. Они пытали их и потребовали деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова.

Он сообщил, что семь граждан Шри-Ланки - женщина и шесть мужчин - в начале полномасштабной войны находились в Купянске. Они были напуганы и решили не уезжать из города, а спрятаться. В мае они пытались пешком дойти до Харькова, но на первом же блокпосту их задержали оккупанты: связали руки, надели мешки на головы и отвезли в импровизированную тюрьму в Волчанске.

"Там шри-ланкийцев держали в бесчеловечных условиях, заставляли работать уборщиками. Женщину держали в карцере два месяца! Двоим из них отрывали ногти, одного били дверью по голове. Так как рашисты не общаются на английском, то иностранцы так и не поняли, что вообще россияне от них хотели, и за что их пытали. Единственное, что они поняли - россияне во время пыток говорили "money". Судя по этому, вторая армия мира требовала с задержанных иностранцев из Шри-Ланки денег", - написал Болвинов.

После освобождения Волчанска украинскими военными иностранцы снова решили пойти в Харьков пешком. По дороге их встретил охранник отеля, который приютил их и сообщил о них украинской полиции.

Правоохранители сейчас проводят следственные действия, допрашивают иностранцев как потерпевших и устанавливают все детали. Иностранцам обеспечили безопасность и надлежащие условия для проживания.

Украина уже связалась с посольством Шри-Ланки.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что семь граждан Шри-Ланки, которых пытали оккупанты, являются студентами Купянского медицинского колледжа.

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Харьков