"Вырезали органы". Лукашенко снова разгоняет фейк об убийстве белорусов в Украине

В частности, Лукашенко на торжествах по случаю Дня независимости Беларуси заявил, что украинская сторона якобы захватила в плен десятки белорусских водители и двое из них погибли.

"А потом сказали, что это была бомбежка россиян, и они погибли. Повырезали у погибших людей из трупов органы, чтобы не было видно, что они застрелили. Но наши разобрались. Это что, национализм? Это нацизм? Это фашизм", - заявил он.

Фейк Лукашенко

Речь идет о гибели двух дальнобойщиков из Мозыря в начале марте в результате российского авиаудара в Коростене Житомирской области.

Согласно материалам следствия, 10 марта 2022 года Дмитрий Шилец и Иван Рогов находились на стоянке фур в момент, когда был нанесен авиаудар. Камеры наблюдения даже зафиксировали время удара - 00:06. Помимо белорусов был еще один погибший, а также несколько раненых.

В тот же день украинским военным удалось сбить самолет, с которого наносились ракетные удары по Житомирской области. Его обломки и сгоревшее тело пилота были обнаружены недалеко от Коростеня.