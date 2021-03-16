Выпрыгнула из окна больницы: в Киеве женщина совершила самоубийство

Из окна шестого этажа Киевской городской клинической больницы №4 выпрыгнула женщина. Она погибла.
Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Соломенского районного управления полиции Киева Елена Мошко.
"Из окна Киевской городской клинической больницы №4 выпрыгнула женщина. Она была 1949 года рождения. К сожалению, ее жизнь оборвалась сразу", - сообщила Мошко.
Она также добавила, что сейчас на месте события работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает подробности происшествия.
Напомним, ранее в Днепре пациент с тяжелой формой коронавируса пытался перерезать себе горло. У него были поражены легкие на 95% и двусторонний пневмоторакс.
Также РБК-Украина писало, что в Харькове женщина, которая ранее переболела COVID-19, упала с шестого этажа здания Госпрома. От полученных травм она погибла на месте происшествия.
Кроме того, в Сумской области в одной из больниц Глуховского района произошло самоубийство пациентки с подтвержденным COVID-19.