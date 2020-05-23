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У вас выпадают волосы? Эти продукты помогут вернуть красоту и здоровье

Lite » Красота 23.05.2020 - 16:00
У вас выпадают волосы? Эти продукты помогут вернуть красоту и здоровье
Как остановить выпадение волос (Фото: pixabay.com)

Медики рассказали, какие продукты нужно обязательно включить в рацион

Выпадение волос, а также другие проблемы с шевелюрой, сигнализируют о том, что человеку нужно пересмотреть рацион питания. Ни одно средство по уходу за волосами не даст необходимого эффекта, если питание далеко от правильного.

В основу рациона должно входить сбалансированное питание, в котором есть нежирные белки, жирные кислоты омега-3, витамины. Медики назвали продукты, которые необходимо обязательно включить в свой рацион питания, так как они укрепят не только волосы, но и существенно преобразят ногти и кожу.

Лосось. В этой рыбе огромный источник жирных кислот омега-3 и белка. Он не только придаст красоту вашим волосам, но и будет полезен для уменьшения воспалений, улучшения состояния нервной системы.

Яйца. Обычные яйца содержат необходимый для организма белок, а также холин, витамин А, D и В12. Полезен также сырой желток, в нем витамина D больше. Также в яйцах содержится лютеин и зеаксантин, которые влияют на здоровье глаз, кожи и волос.

Шпинат. В шпинате содержится магний, железо, фолат и витамин С. В темно-листовых зеленых овощах много питательных веществ, которые помогают защищать клеточные мембраны волосяных фолликулов.

Сардина. Еще одна рыба, в которой большое количество омега-3 и витамина D. Специалисты отмечают, что даже консервированная сардина очень полезна, но стоит покупать ту, которая в собственном соку, а не в масле. Сардины можно добавлять в салаты вместо другой жирной рыбы.

Тыква. В ней большое количество железа, бета-каротина, витамина С и Е. Этот продукт поможет восстановить клетки тела после повреждений. Тыквенное пюре можно использовать в соусах, белковых блюдах или закусках.

Гречка. Цельное зерно гречки полностью заменит белые рафинированные углеводы. В ней содержится цинк, клетчатка, железо, витамины. Также в ней много антиоксидантов. Гречку можно чередовать с овсянкой и употреблять на завтрак.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики развенчали популярные мифы о замороженных овощах и фруктах.

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Автор: Маруся Счастливая

Теги Новости Украины здоровьеволосыздоровое питание
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