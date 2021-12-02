Вынесен приговор по делу об убийстве Вороненкова

Шевченковский районный суд Киева огласил приговор для двух обвиняемых в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве. Один получил 12 лет лишения свободы, второй был оправдан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Обвиняемый Ярослав Тарасенко признан виновным в содействии умышленному убийству и приговорен к 12 годам тюрьмы. По версии следствия, он подвозил киллера к месту убийства в Киеве.

Второй обвиняемый - Александр Лось - был оправдан. По версии следствия, он помогал организаторам убийства и вел наружное наблюдение за жертвой.

Суд присяжных не согласился с позицией прокуратуры и оправдал его.